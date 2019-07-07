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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC104,810

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1845
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1845 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1845 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1845 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1845 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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