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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845
Средняя цена270 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
2 гульдена 1845
Средняя цена490 $
Продажи
060
Аверс
Реверс
1 гульден 1845
Средняя цена300 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1845
Средняя цена95 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1845
Средняя цена55 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 крейцер 1845
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1845
Средняя цена
Продажи
00
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