Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC100,890
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1845
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 27341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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