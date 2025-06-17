flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC100,890

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1845
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 27341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 558 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе BAC - 21 апреля 2020
ПродавецBAC
Дата21 апреля 2020
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе BAC - 17 сентября 2019
ПродавецBAC
Дата17 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Busso Peus - 19 января 2019
ПродавецBusso Peus
Дата19 января 2019
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе BAC - 18 декабря 2018
ПродавецBAC
Дата18 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Naumann - 3 сентября 2017
ПродавецNaumann
Дата3 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Heritage - 16 января 2013
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Heritage - 16 января 2013
ПродавецHeritage
Дата16 января 2013
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Goldberg - 28 мая 2008
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Goldberg - 28 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата28 мая 2008
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1845 на аукционе Künker - 15 июня 1999
ПродавецKünker
Дата15 июня 1999
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1845 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1 гульденНумизматические аукционы