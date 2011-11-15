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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC36,299

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1845
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 490 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьVF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2024
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе HIRSCH - 28 сентября 2018
ПродавецHIRSCH
Дата28 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1845 на аукционе Künker - 17 июня 2008
ПродавецKünker
Дата17 июня 2008
СохранностьXF
Цена
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