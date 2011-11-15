Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC36,299
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1845
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 490 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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