Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1/2 гульдена 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC72,340
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1/2 гульдена
- Год1845
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 5367 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 10 марта 2004.
Сохранность
Где продать?
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