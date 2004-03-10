flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,340

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1845
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 5367 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 10 марта 2004.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1845 на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1845 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1845 на аукционе Künker - 14 марта 2007
ПродавецKünker
Дата14 марта 2007
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1845 на аукционе Künker - 10 марта 2004
ПродавецKünker
Дата10 марта 2004
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1845 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1/2 гульденаНумизматические аукционы