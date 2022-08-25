Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC114,496
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1845
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 31193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
Где продать?
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