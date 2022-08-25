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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1845 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC114,496

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1845
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 31193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Rare Coins - 18 апреля 2025
ПродавецRare Coins
Дата18 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Schulman - 23 октября 2024
ПродавецSchulman
Дата23 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Stack's - 23 августа 2023
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе BAC - 21 июля 2021
ПродавецBAC
Дата21 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе BAC - 10 февраля 2021
ПродавецBAC
Дата10 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе Busso Peus - 5 ноября 2020
ПродавецBusso Peus
Дата5 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе BAC - 7 июля 2020
ПродавецBAC
Дата7 июля 2020
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1845 на аукционе BAC - 19 декабря 2019
ПродавецBAC
Дата19 декабря 2019
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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