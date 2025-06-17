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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1844 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC370,400

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1844
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - 7 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата7 декабря 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS68 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - 30 мая 2019
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - 30 мая 2019
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2019
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
ПродавецStare Monety
Дата15 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - 31 августа 2017
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - 31 августа 2017
ПродавецHeritage
Дата31 августа 2017
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1844 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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