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1844
Монеты Франкфурт-на-Майне 1844 года
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Серебряные монеты
2 талера 1844
Средняя цена
670 $
Продажи
0
67
2 талера 1844
Средняя цена
530 $
Продажи
0
131
1 гульден 1844
Средняя цена
180 $
Продажи
0
13
1/2 гульдена 1844
Средняя цена
120 $
Продажи
0
11
6 крейцеров 1844
Средняя цена
150 $
Продажи
0
9
1 крейцер 1844
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
1 гелер 1844
Средняя цена
50 $
Продажи
0
1
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