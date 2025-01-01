flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844
Средняя цена670 $
Продажи
067
Аверс
Реверс
2 талера 1844
Средняя цена530 $
Продажи
0131
Аверс
Реверс
1 гульден 1844
Средняя цена180 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1844
Средняя цена120 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1844
Средняя цена150 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1 крейцер 1844
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1844
Средняя цена50 $
Продажи
01
Категория
Год
Поиск