flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1844 года "Тип 1840-1844" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года "Тип 1840-1844" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1844 года "Тип 1840-1844" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC195,630

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1844
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1399 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3500 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Constantin Coins - 23 мая 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Heritage - 10 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 ноября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2022
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Heritage - 27 января 2022
ПродавецHeritage
Дата27 января 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - 5 ноября 2020
ПродавецBusso Peus
Дата5 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Auction World - 18 октября 2020
ПродавецAuction World
Дата18 октября 2020
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе WAG - 7 июня 2020
ПродавецWAG
Дата7 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2020
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Auction World - 20 января 2020
ПродавецAuction World
Дата20 января 2020
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Auction World - 20 октября 2019
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2019
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1844 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 2 талераНумизматические аукционы