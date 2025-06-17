Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1844 года "Тип 1840-1844" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC195,630
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1844
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1399 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3500 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата18 октября 2020
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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