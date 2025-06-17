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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1844 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC122,470

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1844
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 25088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе WAG - 12 мая 2024
ПродавецWAG
Дата12 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Künker - 11 мая 2022
ПродавецKünker
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Wormser Auktionshaus - 6 июня 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата6 июня 2020
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Gorny & Mosch - 12 марта 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 марта 2015
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2014
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе Künker - 14 марта 2007
ПродавецKünker
Дата14 марта 2007
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1844 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьAU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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