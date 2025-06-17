Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гульден 1844 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC122,470
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гульден
- Год1844
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 25088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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