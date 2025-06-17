Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1/2 гульдена 1844 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC48,690
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1/2 гульдена
- Год1844
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2865 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 160 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Где продать?
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