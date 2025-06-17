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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1844 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC48,690

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1844
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2865 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 160 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе Gorny & Mosch - 20 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе Busso Peus - 10 июля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата10 июля 2016
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1844 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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