Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1844 года "Тип 1841-1855" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC195,630
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1844
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 21442 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьAU
Цена
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123...7
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