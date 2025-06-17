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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1844 года "Тип 1841-1855" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года "Тип 1841-1855" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1844 года "Тип 1841-1855" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC195,630

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1844
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 21442 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2530 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Rare Coins - 18 апреля 2025
ПродавецRare Coins
Дата18 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
511 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Rauch - 27 июня 2024
ПродавецRauch
Дата27 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе WCN - 1 февраля 2024
ПродавецWCN
Дата1 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Stephen Album - 21 января 2024
ПродавецStephen Album
Дата21 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе WCN - 7 декабря 2023
ПродавецWCN
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Frankfurter - 3 ноября 2023
ПродавецFrankfurter
Дата3 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
ПродавецStack's
Дата13 сентября 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1844 на аукционе Numismatica Luciani - 11 марта 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата11 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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