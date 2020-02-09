Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
6 крейцеров 1853 года "Тип 1852-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC105,815
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал6 крейцеров
- Год1853
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1853 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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12
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