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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1853 года "Тип 1852-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1853 года "Тип 1852-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1853 года "Тип 1852-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC105,815

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1853
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1853 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьUNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Kroha - 19 октября 2019
ПродавецKroha
Дата19 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе GINZA - 10 февраля 2019
ПродавецGINZA
Дата10 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе WAG - 3 июня 2018
ПродавецWAG
Дата3 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе GINZA - 10 апреля 2018
ПродавецGINZA
Дата10 апреля 2018
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Katz - 21 декабря 2017
ПродавецKatz
Дата21 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2017
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе WAG - 6 декабря 2015
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе London Coins - 7 декабря 2014
ПродавецLondon Coins
Дата7 декабря 2014
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1853 на аукционе Künker - 13 февраля 2014
ПродавецKünker
Дата13 февраля 2014
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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