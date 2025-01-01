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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1853 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1853
Средняя цена1700 $
Продажи
074

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1853
Средняя цена280 $
Продажи
026
Аверс
Реверс
1 гульден 1853
Средняя цена340 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1853
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1853
Средняя цена75 $
Продажи
027
Аверс
Реверс
3 крейцера 1853
Средняя цена60 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1 крейцер 1853
Средняя цена30 $
Продажи
06

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1853
Средняя цена
Продажи
00
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