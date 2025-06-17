Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1853 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC56,086
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1853
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 6071 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 12 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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