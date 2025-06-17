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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1853 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC56,086

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1853
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 6071 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 12 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2022
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - 23 января 2021
ПродавецBusso Peus
Дата23 января 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - 17 июня 2020
ПродавецBusso Peus
Дата17 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Sedwick - 29 мая 2020
ПродавецSedwick
Дата29 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Naumann - 3 сентября 2017
ПродавецNaumann
Дата3 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Möller - 17 ноября 2016
ПродавецMöller
Дата17 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Heritage - 2 июля 2015
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Heritage - 2 июля 2015
ПродавецHeritage
Дата2 июля 2015
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Gorny & Mosch - 12 марта 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 марта 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Reinhard Fischer - 16 ноября 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1853 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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