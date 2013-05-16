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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1853 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1853 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1853 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC69,010

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1853
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1853 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2307 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Stephen Album - 2 марта 2020
ПродавецStephen Album
Дата2 марта 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Heritage - 1 сентября 2016
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Heritage - 1 сентября 2016
ПродавецHeritage
Дата1 сентября 2016
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Künker - 7 февраля 2013
ПродавецKünker
Дата7 февраля 2013
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Heritage - 8 ноября 2009
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1853 на аукционе Heritage - 8 ноября 2009
ПродавецHeritage
Дата8 ноября 2009
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Где продать?

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