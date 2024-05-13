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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1853 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1853 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1853 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC29,306

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1853
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1853 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1432 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Gärtner - 6 июня 2018
ПродавецGärtner
Дата6 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Heritage - 9 мая 2010
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1853 на аукционе Heritage - 9 мая 2010
ПродавецHeritage
Дата9 мая 2010
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Где продать?

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