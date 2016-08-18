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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1853 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1853 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1853 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Numismatica Luciani

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC526,010

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1853
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1853 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 63237 проданному на аукционе Heritage Auctions за 109 USD. Торги состоялись 18 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1853 на аукционе Rio de la Plata - 15 декабря 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата15 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1853 на аукционе Numismatica Luciani - 3 сентября 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1853 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1853 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1853 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1853 на аукционе Heritage - 18 августа 2016
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1853 на аукционе Heritage - 18 августа 2016
ПродавецHeritage
Дата18 августа 2016
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Где продать?

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