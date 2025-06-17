Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Дукат 1853 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,121
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалДукат
- Год1853
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Дукат 1853 года. Это золотая монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 1450 CHF
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьPF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьPF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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