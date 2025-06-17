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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Дукат 1853 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1853 года - цена золотой монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Дукат 1853 года - цена золотой монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,121

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалДукат
  • Год1853
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Дукат 1853 года. Это золотая монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
566 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 1450 CHF
Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьPF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Künker - 25 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе VL Nummus - 15 сентября 2024
ПродавецVL Nummus
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Stack's - 15 августа 2024
Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Stack's - 15 августа 2024
ПродавецStack's
Дата15 августа 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Felzmann - 16 ноября 2022
ПродавецFelzmann
Дата16 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Heritage - 7 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2022
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьPF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Künker - 28 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2021
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе HIRSCH - 12 февраля 2021
ПродавецHIRSCH
Дата12 февраля 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1853 на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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