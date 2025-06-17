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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1866 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1866 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1866 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,350)
  • Вес2,463 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,862 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC37,986

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1866
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1866 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 32233 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе WCN - 23 января 2025
ПродавецWCN
Дата23 января 2025
СохранностьUNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе WCN - 28 ноября 2024
ПродавецWCN
Дата28 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Niemczyk - 20 марта 2024
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Niemczyk - 20 марта 2024
ПродавецNiemczyk
Дата20 марта 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе WCN - 1 февраля 2024
ПродавецWCN
Дата1 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Heritage - 7 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата7 декабря 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьMS68 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Heritage - 9 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата9 августа 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - 14 мая 2023
ПродавецWAG
Дата14 мая 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Heritage - 2 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата2 марта 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Heritage - 2 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата2 марта 2023
СохранностьPF65 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Heritage - 24 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата24 ноября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1866 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьUNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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