Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
6 крейцеров 1866 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,350)
- Вес2,463 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,862 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC37,986
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал6 крейцеров
- Год1866
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1866 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 32233 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
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