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Монеты Франкфурт-на-Майне 1866 года
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2 талера 1866
Средняя цена
620 $
Продажи
1
378
6 крейцеров 1866
Средняя цена
120 $
Продажи
1
64
3 крейцера 1866
Средняя цена
70 $
Продажи
0
57
1 крейцер 1866
Средняя цена
60 $
Продажи
0
34
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