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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1866 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1866
Средняя цена620 $
Продажи
1378
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1866
Средняя цена120 $
Продажи
164
Аверс
Реверс
3 крейцера 1866
Средняя цена70 $
Продажи
057
Аверс
Реверс
1 крейцер 1866
Средняя цена60 $
Продажи
034
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