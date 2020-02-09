flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1866 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1866 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1866 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,350)
  • Вес1,232 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC95,800

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1866
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1866 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99059 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Solidus Numismatik - 21 января 2025
ПродавецSolidus Numismatik
Дата21 января 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Solidus Numismatik - 10 декабря 2024
ПродавецSolidus Numismatik
Дата10 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
ПродавецStack's
Дата1 ноября 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - 12 мая 2024
ПродавецWAG
Дата12 мая 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Stephen Album - 5 марта 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Stephen Album - 5 марта 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 марта 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 PL PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1866 на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1866 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы