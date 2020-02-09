Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
3 крейцера 1866 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,350)
- Вес1,232 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4312 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC95,800
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал3 крейцера
- Год1866
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1866 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99059 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
Где продать?
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