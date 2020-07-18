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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1866 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1866 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1866 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC637,033

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1866
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (377)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1866 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3313 проданному на аукционе Auction World за 3200000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 40000 JPY
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 24000 JPY
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе WCN - 10 апреля 2025
ПродавецWCN
Дата10 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе VL Nummus - 5 апреля 2025
ПродавецVL Nummus
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе VL Nummus - 5 апреля 2025
ПродавецVL Nummus
Дата5 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
ПродавецCOINSNET
Дата30 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Rhenumis - 14 января 2025
ПродавецRhenumis
Дата14 января 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1866 на аукционе Stack's - 24 июня 2025
ПродавецStack's
Дата24 июня 2025
СохранностьDETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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