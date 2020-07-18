Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1866 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC637,033
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1866
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (377)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1866 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3313 проданному на аукционе Auction World за 3200000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
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123...18
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