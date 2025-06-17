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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1866 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1866 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1866 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,833 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1391 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC151,450

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1866
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1866 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 99056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 9 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Karbownik - 18 июня 2025
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Karbownik - 18 июня 2025
ПродавецKarbownik
Дата18 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS68 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе WCN - 5 сентября 2024
ПродавецWCN
Дата5 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stephen Album - 5 марта 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата2 ноября 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Coinhouse - 8 октября 2023
ПродавецCoinhouse
Дата8 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе COINSNET - 4 сентября 2022
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе COINSNET - 4 сентября 2022
ПродавецCOINSNET
Дата4 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stack's - 20 января 2022
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stack's - 20 января 2022
ПродавецStack's
Дата20 января 2022
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Heritage - 10 июня 2021
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Heritage - 10 июня 2021
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2021
СохранностьMS68 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Heritage - 17 сентября 2020
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Heritage - 17 сентября 2020
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2020
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Heritage - 17 сентября 2020
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Heritage - 17 сентября 2020
ПродавецHeritage
Дата17 сентября 2020
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stack's - 26 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stack's - 26 февраля 2020
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Wójcicki - 23 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Wójcicki - 23 февраля 2020
ПродавецWójcicki
Дата23 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS68 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1866 на аукционе Stephen Album - 11 марта 2019
ПродавецStephen Album
Дата11 марта 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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