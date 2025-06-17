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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1856 года "Тип 1846-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1856 года "Тип 1846-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1856 года "Тип 1846-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC166,379

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1856
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 12 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Naumann - 4 августа 2024
ПродавецNaumann
Дата4 августа 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Universum Coins GmbH - 17 ноября 2022
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата17 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Heritage - 5 апреля 2011
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Heritage - 5 апреля 2011
ПродавецHeritage
Дата5 апреля 2011
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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