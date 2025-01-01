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Монеты Франкфурт-на-Майне 1856 года
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Золотые монеты
Дукат 1856
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
38
Серебряные монеты
2 гульдена 1856
Средняя цена
510 $
Продажи
0
55
6 крейцеров 1856
Средняя цена
80 $
Продажи
0
11
6 крейцеров 1856
Средняя цена
180 $
Продажи
0
14
3 крейцера 1856
Средняя цена
70 $
Продажи
0
10
1 крейцер 1856
Средняя цена
35 $
Продажи
0
7
Медные монеты
1 гелер 1856
Средняя цена
15 $
Продажи
0
2
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