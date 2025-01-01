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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1856
Средняя цена1700 $
Продажи
038

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1856
Средняя цена510 $
Продажи
055
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1856
Средняя цена80 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1856
Средняя цена180 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
3 крейцера 1856
Средняя цена70 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
1 крейцер 1856
Средняя цена35 $
Продажи
07

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1856
Средняя цена15 $
Продажи
02
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