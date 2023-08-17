Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
Дукат 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC665
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- НоминалДукат
- Год1856
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Дукат 1856 года. Это золотая монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 32609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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