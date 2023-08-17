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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Дукат 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1856 года - цена золотой монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - Дукат 1856 года - цена золотой монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC665

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • НоминалДукат
  • Год1856
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты Дукат 1856 года. Это золотая монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 32609 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе VL Nummus - 15 сентября 2024
ПродавецVL Nummus
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
1607 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Sonntag - 28 ноября 2022
ПродавецSonntag
Дата28 ноября 2022
СохранностьMS66 DPL NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе HIRSCH - 10 февраля 2022
ПродавецHIRSCH
Дата10 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Künker - 15 марта 2019
ПродавецKünker
Дата15 марта 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Rauch - 18 ноября 2017
ПродавецRauch
Дата18 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Künker - 2 февраля 2017
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Künker - 30 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Künker - 30 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Künker - 23 июня 2016
ПродавецKünker
Дата23 июня 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Künker - 1 октября 2015
ПродавецKünker
Дата1 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Hess Divo - 22 октября 2014
ПродавецHess Divo
Дата22 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе SINCONA - 23 мая 2014
ПродавецSINCONA
Дата23 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне Дукат 1856 на аукционе Aurea - 7 декабря 2013
ПродавецAurea
Дата7 декабря 2013
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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