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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1856 года "Тип 1852-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1856 года "Тип 1852-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1856 года "Тип 1852-1856" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC166,379

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1856
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 38360 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 22 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе GINZA - 10 июня 2020
ПродавецGINZA
Дата10 июня 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе La Galerie Numismatique - 22 ноября 2016
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата22 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе La Galerie Numismatique - 21 апреля 2016
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата21 апреля 2016
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Emporium Hamburg - 9 мая 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата9 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Heritage - 24 октября 2013
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Heritage - 24 октября 2013
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1856 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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