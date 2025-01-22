Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
6 крейцеров 1856 года "Тип 1852-1856" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC166,379
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал6 крейцеров
- Год1856
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 38360 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 22 января 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецLa Galerie Numismatique
Дата22 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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