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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,227,360

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1856
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1856 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Alexander - 12 января 2023
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Alexander - 12 января 2023
ПродавецAlexander
Дата12 января 2023
СохранностьMS62
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Katz - 1 августа 2021
ПродавецKatz
Дата1 августа 2021
СохранностьVF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Stephen Album - 2 марта 2020
ПродавецStephen Album
Дата2 марта 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1856 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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