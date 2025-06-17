Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 гульдена 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC36,280
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 гульдена
- Год1856
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 31203 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS65 PL NGC
Цена
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123
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