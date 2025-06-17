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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 гульдена 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC36,280

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 гульдена
  • Год1856
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 31203 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Gorny & Mosch - 22 марта 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата22 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Heritage - 17 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Universum Coins GmbH - 17 ноября 2022
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS65 PL NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - 21 июля 2022
ПродавецKünker
Дата21 июля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Sonntag - 30 ноября 2021
ПродавецSonntag
Дата30 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Numisbalt - 3 июля 2021
ПродавецNumisbalt
Дата3 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Frankfurter - 6 ноября 2020
ПродавецFrankfurter
Дата6 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - 4 октября 2020
ПродавецWAG
Дата4 октября 2020
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Auction World - 19 июля 2020
ПродавецAuction World
Дата19 июля 2020
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 гульдена 1856 на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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