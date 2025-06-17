Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
3 крейцера 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC83,942
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал3 крейцера
- Год1856
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1856 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 16 марта 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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