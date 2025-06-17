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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Sebastian Sänn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC83,942

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1856
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1856 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 784 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 16 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе Reinhard Fischer - 22 ноября 2019
ПродавецReinhard Fischer
Дата22 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1856 на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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