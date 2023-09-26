Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC483,600
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1856
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1856 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 25 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 гелер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы