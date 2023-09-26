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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1856 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1856 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1856 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC483,600

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1856
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1856 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 25 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1856 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1856 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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