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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1838 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1838 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1838 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC110,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1838
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1838 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1838 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1838 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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