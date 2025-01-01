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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1838 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1838
Средняя цена320 $
Продажи
141
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1838
Средняя цена290 $
Продажи
033
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1838
Средняя цена120 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1838
Средняя цена70 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 крейцер 1838
Средняя цена140 $
Продажи
03

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1838
Средняя цена70 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 гелер 1838Серебро
Средняя цена220 $
Продажи
09
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