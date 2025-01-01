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1838
Монеты Франкфурт-на-Майне 1838 года
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Серебряные монеты
1 гульден 1838
Средняя цена
320 $
Продажи
1
41
1/2 гульдена 1838
Средняя цена
290 $
Продажи
0
33
6 крейцеров 1838
Средняя цена
120 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1838
Средняя цена
70 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1838
Средняя цена
140 $
Продажи
0
3
Медные монеты
1 гелер 1838
Средняя цена
70 $
Продажи
0
3
1 гелер 1838
Серебро
Средняя цена
220 $
Продажи
0
9
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