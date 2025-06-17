Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1/2 гульдена 1838 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC120,000
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1/2 гульдена
- Год1838
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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