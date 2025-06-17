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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1838 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1838
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Nomisma Aste - 4 мая 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата4 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 4 июня 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1838 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
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