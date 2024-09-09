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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1838 года. Серебро (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Разновидность:Серебро

Аверс монеты - 1 гелер 1838 года Серебро - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1838 года Серебро - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1838
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1838 года. Серебро. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3222 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 430 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2024.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
477 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Busso Peus - 24 апреля 2015
ПродавецBusso Peus
Дата24 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Künker - 25 сентября 2013
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2013
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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