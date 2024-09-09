Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1838 года. Серебро (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Разновидность:Серебро
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1838
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1838 года. Серебро. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 3222 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 430 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2024.
Сохранность
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