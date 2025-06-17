Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
3 крейцера 1838 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC80,000
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал3 крейцера
- Год1838
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1838 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
Сохранность
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