flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1838 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1838 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1838 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC78,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1838
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1838 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1838 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1838 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1838 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1838 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы