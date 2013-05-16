Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1838 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1838 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2280 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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