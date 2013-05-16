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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1838 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1838 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1838 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1838
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1838 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2280 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Katz - 17 февраля 2019
ПродавецKatz
Дата17 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1838 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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