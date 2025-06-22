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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1838 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр31 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1838
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Alexander - 15 января 2023
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Alexander - 15 января 2023
ПродавецAlexander
Дата15 января 2023
СохранностьMS63
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе VL Nummus - 15 января 2023
ПродавецVL Nummus
Дата15 января 2023
СохранностьF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 5 января 2023
ПродавецHeritage
Дата5 января 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе WAG - 11 июля 2021
ПродавецWAG
Дата11 июля 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2020
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 13 сентября 2018
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 13 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата13 сентября 2018
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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