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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1843 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC259,720

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1843
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1843 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 40255 проданному на аукционе Heritage Auctions за 132 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе CoinsNB - 30 июня 2024
ПродавецCoinsNB
Дата30 июня 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 4 июня 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Stephen Album - 15 июля 2019
ПродавецStephen Album
Дата15 июля 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2018
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 мая 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 мая 2018
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Russiancoin - 25 апреля 2018
ПродавецRussiancoin
Дата25 апреля 2018
СохранностьНет оценки
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Russiancoin - 7 декабря 2017
ПродавецRussiancoin
Дата7 декабря 2017
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Höhn - 31 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата31 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1843 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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