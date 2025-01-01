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1843
Монеты Франкфурт-на-Майне 1843 года
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Серебряные монеты
2 талера 1843
Средняя цена
870 $
Продажи
1
170
2 талера 1843
Средняя цена
350 $
Продажи
0
111
1 гульден 1843
Средняя цена
170 $
Продажи
0
29
1/2 гульдена 1843
Средняя цена
130 $
Продажи
0
10
6 крейцеров 1843
Средняя цена
75 $
Продажи
0
13
3 крейцера 1843
Средняя цена
130 $
Продажи
0
8
1 крейцер 1843
Средняя цена
120 $
Продажи
0
4
Медные монеты
1 гелер 1843
Средняя цена
140 $
Продажи
0
2
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