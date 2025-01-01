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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

Монеты Франкфурт-на-Майне 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843
Средняя цена870 $
Продажи
1170
Аверс
Реверс
2 талера 1843
Средняя цена350 $
Продажи
0111
Аверс
Реверс
1 гульден 1843
Средняя цена170 $
Продажи
029
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1843
Средняя цена130 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1843
Средняя цена75 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
3 крейцера 1843
Средняя цена130 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1 крейцер 1843
Средняя цена120 $
Продажи
04

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1843
Средняя цена140 $
Продажи
02
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