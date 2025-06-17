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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 крейцер 1843 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 крейцер 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 крейцер 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC169,200

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 крейцер
  • Год1843
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 крейцер 1843 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 40249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 30 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1843 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1843 на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1843 на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
ПродавецStack's
Дата13 сентября 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1843 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1843 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2018
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1843 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
Франкфурт-на-Майне 1 крейцер 1843 на аукционе Heritage - 30 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата30 сентября 2018
СохранностьMS68 PCGS
Цена
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