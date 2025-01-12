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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гульден 1843 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC171,858

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гульден
  • Год1843
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 746 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 12 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Rare Coins - 18 апреля 2025
ПродавецRare Coins
Дата18 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьAU
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Stack's - 22 августа 2024
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Stack's - 22 августа 2024
ПродавецStack's
Дата22 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - 13 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата13 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе GINZA - 11 августа 2022
ПродавецGINZA
Дата11 августа 2022
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Heritage - 29 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Varesi - 24 января 2021
ПродавецVaresi
Дата24 января 2021
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 1 гульден 1843 на аукционе Busso Peus - 10 июля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата10 июля 2016
СохранностьVF
Цена
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