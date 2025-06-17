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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

3 крейцера 1843 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 3 крейцера 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 3 крейцера 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC89,100

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал3 крейцера
  • Год1843
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 3 крейцера 1843 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 21138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе Heritage - 9 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата9 февраля 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе Heritage - 13 января 2009
Франкфурт-на-Майне 3 крейцера 1843 на аукционе Heritage - 13 января 2009
ПродавецHeritage
Дата13 января 2009
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Где продать?

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