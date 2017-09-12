Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
1 гелер 1843 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,19 - 1,82 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC38,400
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал1 гелер
- Год1843
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1843 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2799 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 120 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
Сохранность
Где продать?
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