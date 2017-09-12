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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1 гелер 1843 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1 гелер 1843 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1 гелер 1843 года - цена монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,19 - 1,82 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC38,400

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1 гелер
  • Год1843
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1 гелер 1843 года. Это медная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 2799 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 120 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

Сохранность
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1843 на аукционе Westfälische - 13 сентября 2017
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Франкфурт-на-Майне 1 гелер 1843 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
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