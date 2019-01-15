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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1843 года "Тип 1841-1855" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года "Тип 1841-1855" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1843 года "Тип 1841-1855" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC122,940

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1843
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 36361 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Leu - 2 июня 2025
ПродавецLeu
Дата2 июня 2025
СохранностьXF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Kroha - 5 октября 2024
ПродавецKroha
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 27 августа 2024
ПродавецBAC
Дата27 августа 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 27 августа 2024
ПродавецBAC
Дата27 августа 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе cgb.fr - 4 июня 2024
Продавецcgb.fr
Дата4 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 20 февраля 2024
ПродавецBAC
Дата20 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 20 февраля 2024
ПродавецBAC
Дата20 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Stephen Album - 21 января 2024
ПродавецStephen Album
Дата21 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Katz - 24 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата24 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 18 октября 2023
ПродавецBAC
Дата18 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 18 октября 2023
ПродавецBAC
Дата18 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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