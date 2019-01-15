Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
2 талера 1843 года "Тип 1841-1855" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC122,940
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал2 талера
- Год1843
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 36361 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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