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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

2 талера 1843 года "Тип 1840-1844" (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года "Тип 1840-1844" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 2 талера 1843 года "Тип 1840-1844" - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC122,940

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал2 талера
  • Год1843
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 4222 проданному на аукционе Auction World за 780000 JPY. Торги состоялись 16 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьVF
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Coin Cabinet - 17 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Rauch - 27 июня 2024
ПродавецRauch
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Rio de la Plata - 14 июня 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата14 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Gärtner - 11 июня 2024
ПродавецGärtner
Дата11 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Где купить?
Франкфурт-на-Майне 2 талера 1843 на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьAU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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