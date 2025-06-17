flag
Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

1/2 гульдена 1843 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC55,728

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1843
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 95 USD
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
289 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2020
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе Busso Peus - 19 января 2019
ПродавецBusso Peus
Дата19 января 2019
СохранностьXF
Цена
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе Künker - 28 июня 2017
ПродавецKünker
Дата28 июня 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе Busso Peus - 10 июля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата10 июля 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2016
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт-на-Майне 1/2 гульдена 1843 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьAU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Франкфурт-на-МайнеКаталог монет Вольного городаМонеты Франкфурт-на-Майне 1843 годаВсе Франкфурт-на-Майне монетыФранкфурт-на-Майне серебряные монетыФранкфурт-на-Майне монеты номиналом 1/2 гульденаНумизматические аукционы