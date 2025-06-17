Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866
6 крейцеров 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC159,420
Описание
- СтранаФранкфурт-на-Майне
- ПериодВольный город
- Номинал6 крейцеров
- Год1851
- ПравительВольный город
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 64178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 22 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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