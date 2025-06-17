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Франкфурт-на-МайнеПериод:1814-1866 1814-1866

6 крейцеров 1851 года (Франкфурт-на-Майне, Вольный город)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный городРеверс монеты - 6 крейцеров 1851 года - цена серебряной монеты - Франкфурт-на-Майне, Вольный город

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC159,420

Описание

  • СтранаФранкфурт-на-Майне
  • ПериодВольный город
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1851
  • ПравительВольный город
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Франкфурт-на-Майне монеты 6 крейцеров 1851 года. Это серебряная монета периода Вольного города. Рекорд цены принадлежит лоту 64178 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 22 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе WAG - 14 мая 2023
ПродавецWAG
Дата14 мая 2023
СохранностьAU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьUNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
ПродавецStare Monety
Дата15 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2018
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьUNC
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе Heritage - 22 января 2015
Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе Heritage - 22 января 2015
ПродавецHeritage
Дата22 января 2015
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Франкфурт-на-Майне 6 крейцеров 1851 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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